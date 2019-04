Document - La Russie à la conquête de l'Arctique

Pour la première fois, la Russie a ouvert aux journalistes l'une de ses bases militaires les plus reculées. Il s'agit du "Trèfle du Nord", une ancienne base militaire soviétique abandonnée en 1993 qui est redevenue opérationnelle en 2014. Situé sur l'île de Kotelny, l'endroit sert de modèle pour de futures installations militaires. Il est occupé par la brigade de la flotte du Nord.



