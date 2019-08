DOCUMENT - Le dernier message de Simon Gautier, disparu, aux secours italiens : "Je suis au milieu de nulle part, sur la côte"

L'enregistrement de cet appel d'une durée de près de 3 minutes a été mis en ligne sur le site Spreaker. Au bout du fil, l'interlocutrice du 118, chargée de gérer la situation, demande à Simon Gautier d'où il appelle. "Je ne sais pas, pouvez-vous m'aider ? Je suis tombé, je me suis cassé les deux jambes (...) Pouvez-vous me localiser ?". Ce à quoi il s'entend dire "non". Le ressortissant français lui répète qu'il se trouve "au milieu de nulle part, sur la côte" et explique qu'il ne ne se souvient pas d'où il est parti si ce n'est "de Policastro, plus ou moins (...) Au début il y avait un petit sentier mais je l'ai perdu et je suis tombé".





"Vous êtes tombé dans un ravin ? Où êtes-vous tombé ? Dans un fossé ou au milieu de nulle part ?", relance l'opératrice, qui s'enquiert de savoir s'il est seul ou accompagné. "Il y a une hauteur", explique l'étudiant. "De combien de mètres ?", insiste la secouriste, à laquelle il répond : "Je ne sais pas, je ne peux pas vous aider." "Si vous ne nous dites pas où vous êtres, nous ne pouvons pas venir (...) Moi je vais contacter les policiers pour savoir s'ils peuvent localiser votre téléphone", l'informe-t-elle à la fin de l'appel. "Gardez le téléphone libre !" Depuis ce coup de fil, le jeune homme n'est plus joignable sur son téléphone.