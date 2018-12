Document : nos soldats qui combattent Daech

Donald Trump a ordonné le retour des deux mille soldats américains qui combattent Daech en Syrie. Il a déclaré que la guerre contre les islamistes est terminée. Ce jeudi 20 décembre, le Quai d'Orsay affirme le contraire et précise que notre pays restera engagé contre l'État islamique. Plus d'un millier de nos soldats sont encore déployés au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Chammal.



