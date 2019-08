Document TF1/LCI : 48h dans les coulisses du G7 avec Emmanuel Macron

Aucune autre équipe de télévision n'a pu filmer ces images. Alison Tassin, Pauline Lormant et Jean-Yves Chamblay ont passé 48 heures dans les coulisses du G7 de Biarritz, au plus près des délégations et des chefs d'Etat. Des discussions en aparté avec Angela Merkel à l'arrivée mouvementée de Donald Trump pour lequel il a fallu organiser un repas improvisé en seulement 15 minutes, ce reportage montre ce que l'on ne voit habituellement pas lors d'un sommet, notamment le travail des "sherpas", ces conseillers des chefs d'Etat qui négocient dans l'ombre.