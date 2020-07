Dominateur, menteur, narcissique… Donald Trump étrillé dans un livre écrit par sa nièce

Elle lève le voile sur "l’homme le plus dangereux du monde". La nièce de Donald Trump dresse un portrait accablant du président américain. Dans un livre déjà victime de son succès, dont des extraits ont été publiés ce mardi par de nombreux médias américains, Mary Trump révèle la face cachée de son oncle, dévoilant son enfance. Selon elle, le chef d’Etat américain a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père “dominateur”, qui a contribué à faire de lui un menteur narcissique.

La sortie de l'ouvrage, intitulé "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde", ndlr), a été avancée au 14 juillet. A moins de quatre mois de la présidentielle américaine, il est déjà numéro 1 des ventes de livres sur Amazon, juste devant le livre de l'ex-conseiller à la sécurité John Bolton, paru en juin, également très critique de Donald Trump.

Alors qu'un frère de Donald Trump, Robert, avait déjà essayé, en vain, de bloquer le livre de Mary Trump en justice, la Maison Blanche crie à la calomnie. "C'est un livre mensonger", a contre-attaqué mardi la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. "Ce sont des allégations ridicules, absurdes, qui n'ont absolument aucun fondement. Je n'ai pas encore vu le livre, mais c'est un livre mensonger", a-t-elle ajouté.