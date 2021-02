Donald Trump a été "chanceux" de survivre au Covid-19, assure l'infectiologue Anthony Fauci

Octobre 2020. Alors contaminé par le Covid-19, Donald Trump retire son masque dès son retour à la Maison-Blanche. Trois jours après son hospitalisation, le président affiche sur son visage un sourire victorieux. Tout est savamment orchestré : on le voit descendre de l'hélicoptère avant de saluer les caméras qui l'attendaient. Mais derrière cette mise en scène, Anthony Fauci, conseiller du président sur la gestion de l'épidémie, décrit une toute autre réalité. En effet, l'épilogue aurait pu être bien différent pour le président américain.

Selon l'immunologue, l'ex-chef d'État a été plus malade que ce qu'il a bien voulu dire. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Telegraph, Anthony Fauci estime même que Donald Trump a eu de "la chance" de survivre au Covid-19 compte-tenu de "son poids et son âge". "Il aurait pu avoir de graves problèmes", estime encore Anthony Fauci, au quotidien britannique. Dans le New York Times, l'infectiologue déclarait aussi il y a quelques jours que l'ex-président avait été sur le point d'être placé sous respirateur artificiel.