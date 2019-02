Donald Trump à l'offensive sur le sujet de l'avortement

Pourquoi ces déclarations maintenant ? En effet, ce texte souhaité par le président républicain n'a aucune chance d'aboutir compte-tenu de la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Cela n'a pas empêché le milliardaire d'enfoncer le clou jeudi lors d'une rencontre avec des religieux. Parlant d'enfants "nés ou pas nés" créés "à l'image de Dieu", il a fait applaudir les parents d'un très grand prématuré.





Il faut dire que Donald Trump a flairé le bon coup politique à un an et demi des élections présidentielles. Certes, la Cour suprême des Etats-Unis a légalisé l'avortement en 1973 et une majorité d'Américains (57%) sont favorables à ce que les femmes puissent y avoir recours, selon un sondage du Pew Research Center. Mais le sujet divise fortement en fonction des affiliations politiques - 59% des républicains considèrent que l'avortement devrait être illégal dans la plupart ou dans tous les cas, alors que 76% des démocrates pensent l'inverse - et religieuses (61% des évangéliques souhaiteraient qu'il soit illégal).





Autre sondage que l'hôte de la Maison Blanche a sans doute remarqué : Selon l'institut Gallup, 60% des Américains jugent que l'avortement doit être légal au premier trimestre de grossesse, mais la proportion tombe à 28% au second trimestre et à 13% au troisième.





Pendant la campagne, Donald Trump avait gagné le soutien des évangélistes conservateurs en leur promettant de nommer à la Cour suprême des juges opposés à l'avortement. Depuis son élection, il y a fait entrer deux magistrats, ce qui fait craindre aux militants "pro-choice" un revirement de jurisprudence si l'occasion se présentait.