Donald Trump a-t-il obtenu que les pays de l'Otan versent 530 milliards de dollars en plus chaque année ?

Créée en avril 1949, l'Otan a célébré ses 70 années d'existence lors d'un sommet, organisé non loin de Londres, les 3 et 4 décembre. Chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de l’Alliance se sont réunis pour l'occasion. Et Donald Trump en a profité pour fustiger - une fois de plus - le manque d'efforts financiers de certains pays, allant jusqu'à traiter de "grands délinquants" les Etats dont les dépenses en matière de défense sont inférieures à 1% de leur PIB. Selon lui, les Etats-Unis portent l'essentiel du financement de cette organisation transnationale et il compte bien faire bouger les lignes.

De retour aux Etats-Unis, il s'est vanté d'avoir obtenu des engagements allant dans ce sens. "J'ai réussi à faire en sorte que les pays de l'Otan paient 530 milliards de dollars par an en plus, et les Etats-Unis moins" a-t-il assuré.