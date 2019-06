Accusé de viol, Trump répond : "Ce n'est pas mon genre de femme"

Aujourd'hui âgée de 75 ans, E. Jean Carroll, éditorialiste renommée de la version américaine du magazine Elle, affirme avoir été violée par le magnat de l'immobilier en 1995 ou 1996 dans une cabine d'essayage d'un magasin de luxe new-yorkais. Elle raconte avoir croisé par hasard l'ancien promotteur immobilier, qu'elle connaissait. Donald Trump lui aurait demandé de l'aider à chercher un cadeau pour une femme, avant de lui demander d'essayer de la lingerie. E. Jean Carroll prenant cela sur le ton de la rigolade, se dirige vers une cabine.





Mais c'est alors, raconte-t-elle, que le milliardaire s'enferme avec elle, avant de l'embrasser de force et de la violer. "Il se jette sur moi, me pousse contre le mur, me frappe violemment la tête et pose la bouche sur mes lèvres. (...) L'instant suivant, il ouvre le pardessus, déboutonne son pantalon, touche mes parties intimes et enfonce son pénis à moitié - ou complètement, je ne suis plus certaine - en moi."