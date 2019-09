Donald Trump accusé d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden : de quoi s'agit-il ?

REVELATIONS - Le président américain a confirmé avoir échangé en juillet dernier avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de Joe Biden, l'un des favori du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020. Un lanceur d'alerte a récemment affirmé que Donald Trump avait conseillé à son homologue d'enquêter sur son rival, dont le fils a eu des activités en Ukraine.

Un nouveau scandale qui vient empoisonner Donald Trump à un peu plus d'un an de la présidentielle américaine. Le président américain a confirmé dimanche avoir échangé, le 25 juillet dernier, au sujet de l'ancien vice-président démocrate Joe Biden et de son fils, Hunter Biden, avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Il est clair que nous ne voulons pas que nos citoyens, comme le vice-président Biden et son fils, aillent créer de la corruption en Ukraine", a-t-il affirmé, avant de quitter la Maison Blanche pour un déplacement au Texas. Sur Twitter, selon son habitude, Donald Trump a renchéri en accusant Biden, l'un des favoris du Parti démocrate pour la présidentielle 2020 aux Etats-Unis, d'avoir forcé un magistrat ukrainien à abandonner ses investigations à propos de son fils.