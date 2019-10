Donald Trump accusé par 26 autres femmes d’agression sexuelle

CHARGE - Un livre compile le témoignage de nombreuses plaignantes, dont une partie accuse le président américain de dérives sexuelles.

Les affaires se compliquent pour Donald Trump. Comme le révèle une information de l’Independent repris par BFM TV, 26 femmes accusent le président américain de "contact sexuel non désiré". Ces femmes témoignent dans un livre publié par le réalisateur Barry Levine, coécrit avec la journaliste Monique El-Faizy. Mais ce n'est pas tout. L'ouvrage fait état également de 43 cas de "comportement inappropriés". Des accusations graves donc dans ce livre intitulé "All the President’s Women : Donald Trump and the Making of a Predator" (Les femmes du président : Donald Trump et la fabrication d'un prédateur) même si ce n'est pas la première fois que le chef d'Etat américain doit faire face à des accusations d'agression sexuelle.

Dans le passé, il a toujours nié ces allégations comme lors de la campagne de 2016 où un enregistrement audio faisait état de comportements très déplacés une nouvelle fois. Notamment à l'encontre de la journaliste Natasha Stoynoff. Il s'était alors défendu en l'attaquant de manière dégradante : "Regardez. Regardez-la, regardez ses mots, et vous me direz. Je ne crois pas non, je ne crois pas. "