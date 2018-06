La justice accuse Trump d'avoir détourné l'argent de sa fondation

L'homme d'affaires devenu président a-t-il commis des détournement de fonds ? C'est ce que pense la justice américaine. Alors que la fondation Trump est dans la tourmente depuis fin 2016, soupçonnés de multiples irrégularités, la procureure générale de l'Etat de New York a directement mis en cause Donald Trump lui-même, jeudi. Selon Barbara Underwood, Trump a détourné l'argent de la fondation à des fins personnelles. "Comme le montre l'enquête, la Fondation Trump n'était guère plus qu'un chéquier pour régler les dépenses de Trump et de ses entreprises à des organisations non lucratives, quelles que soient leur raison d'être et leur légalité", indique-t-elle dans un communiqué.





Sans contrôle, M. Trump aurait ainsi utilisé la fondation pour payer des frais personnels, promouvoir ses hôtels ou clubs de golf, et même peser sur sa campagne électorale, ce qui est strictement interdit par la loi.