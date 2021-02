Donald Trump acquitté lors de son procès en destitution : "Il fera tout pour peser lors des prochaines élections"

Analyse et décryptage avec Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université Assas-Paris II et auteur de Joe Biden (aux éditions du Nouveau Monde).

Jean-Éric Branaa : Donald Trump sort victorieux de ce procès, puisqu'il n'a pas été condamné. On peut d'ailleurs dire qu'il s'en sort plutôt bien. Jamais dans l'histoire des États-Unis une procédure d'impeachment n'a abouti à la destitution d'un ancien président. Certes, c'est la deuxième fois pour Donald Trump et ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Il entre dans l'histoire mais par la petite porte. Ce sera la dernière image qu'on gardera de lui. Autant dire que le candidat républicain n'en sort pas grandi. Dès que Donald Trump fera une apparition publique, tout le monde aura maintenant en tête l'insurrection du Capitole.

"Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer", a immédiatement réagi l’intéressé dans un communiqué. Faut-il y voir une annonce de candidature pour 2024 et que va-t-il faire d’ici là ?

Jean-Éric Branaa : Je ne crois pas qu'il faut y voir une annonce de candidature pour 2024. Donald Trump est connu pour son franc-parler. Quand Donald Trump a quelque chose à dire, il est plutôt cash et ne fait pas dans la dentelle, comme on a pu le voir tout au long de son mandat. Il faut plutôt entendre : 'Caramba, vous m'avez encore raté !'. C'est un grand ouf de soulagement pour lui. Donald Trump joue la provocation et se rappelle au bon souvenir de Joe Biden. Puisqu'il a été innocenté et qu'il n'a pas été rendu inéligible, il va pouvoir critiquer toutes ses décisions. C'est aussi une manière de dire aux républicains : 'Vous avez essayé de vous débarrasser de moi, mais je suis toujours là !'. Donald Trump fera tout pour peser lors des prochaines élections. Étant blanchi, il sera en capacité de sélectionner des candidats qui lui sont proches et de les faire élire en leur apportant son soutien. C'est une réalité qui va rapidement s'imposer aux républicains et qui inquiète au sein du parti.