Donald Trump annonce avoir reçu une "magnifique" lettre du Nord-Coréen Kim Jong-un, un an après leur rencontre

Comme il le fait à chaque fois qu'il évoque ce dossier, Donald Trump a martelé que la Corée du Nord avait "un énorme potentiel". "Celui qui comprend cela mieux que quiconque, c'est Kim Jong Un", a-t-il ajouté. Après Singapour (juin 2018) et Hanoï (février 2019), Donald Trump envisage-t-il un troisième sommet avec celui qui règne sans partage sur la Corée du Nord? Le milliardaire n'a pas exclu une telle hypothèse, mais n'a évoqué aucun calendrier. Le président américain doit se rendre au Japon et en Corée du Sud à la fin du mois de juin.





Donald Trump et Kim Jong-un s'étaient rencontrés en février dernier. Un second sommet pour trouver un accord sur les sanctions qui pèsent sur le régime ainsi que sa dénucléarisation qui n'a pas été un succès : les négociations entre les deux dirigeants ont été interrompus avant même d’avoir vraiment commencé, et aucun accord n’avait été conclu. Le président américain et le dictateur nord-coréen sont partis chacun de leur côté sans n’avoir rien signé.