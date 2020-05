Trump retire les Etats-Unis du traité de limitation des armements "Ciel ouvert"

Le chef d'Etat américain n'a cependant pas fermé la porte à une renégociation de ce traité signé par 35 pays. "Je pense que ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retirer et ils vont revenir et demander à négocier un accord. Nous avons eu de très bonnes relations récemment avec la Russie", a poursuivi Donald Trump.

Selon un porte-parole du Pentagone, Jonathan Hoffman, la Russie "viole continuellement et de façon flagrante ses obligations selon le traité Open Skies et l'applique d'une façon qui menace les Etats-Unis, ainsi que nos alliés et partenaires". Hoffman a notamment cité une interdiction aux avions alliés de s'approcher de plus de 500 km de l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Lituanie et la Pologne, et de dépasser de 10 km la frontière entre la Russie et la Géorgie.

"Nous remplissons nos obligations prévues par traité mais en cette époque de concurrence entre grandes puissances, nous cherchons à obtenir des accords qui bénéficient à toutes les parties et dont tous les signataires respectent leurs obligations", a-t-il précisé au cours d'un point de presse. Selon des information du New York Times, qui citent des responsables américains, le président des Etats-Unis n'aurait que très peu apprécié qu'un appareil russe survole son terrain de golf de Bedminster, dans le New Jersey, en 2017.