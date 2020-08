Donald Trump annonce qu'il va interdire l'application TikTok

La guerre commerciale - et désormais diplomatique - qui divise la Chine et les Etats-Unis prend une tournure surprenante. Le président Donald Trump a confié à plusieurs journalistes qu'"en ce qui concerne TikTok, nous l'interdisons aux Etats-Unis". Cette application, qui appartient au groupe chinois ByteDance, faisait l'objet d'une enquête du CFIUS, l'agence américaine chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. TikTok compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde et est surtout populaire auprès du public jeune.

Vendredi, avant l'annonce de Donald Trump, des médias américains croyaient savoir que le président allait imposer au groupe ByteDance de vendre TikTok. Selon le Wall Street Journal et l'agence Bloomberg, le président s'apprêtait à signer un ordre officiel pour obliger la maison-mère chinoise à se séparer de l'application, au nom de la protection de la sécurité nationale et le géant Microsoft semblait pressenti.

Créée en 2016 sous le nom de Douyin et propriété de la société chinoise ByteDance, TikTok est une application mobile, la deuxième la plus téléchargée en 2019 derrière WhatsApp. Elle dépasse aujourd'jui le milliard d'utilisateurs. Ses utilisateurs réalisent des chorégraphies, chantent en playback, effectuent des challenges avec des effets visuels. Tiktok se présente sous la forme d’un fil de vidéos proposées en fonction des centres d’intérêt de l'utilisateur. Et comme sur n’importe quel réseau social, les contenus peuvent être partagés et commentés.

Concernant les soupçons de Washington, TikTok s'était pourtant engagé à avoir un haut niveau de transparence et notamment à permettre des contrôles de ses algorithmes, pour rassurer les utilisateurs et les régulateurs. "Nous ne sommes pas politiques, nous n'acceptons pas de publicité politique et nous n'avons pas d'agenda. Notre seul objectif est de rester une plateforme animée et dynamique appréciée de tous", déclarait mercredi dans une note de blog le patron de TikTok, Kevin Mayer. "Toute l'industrie est examinée de près, et avec raison. En raison des origines chinoises de l'entreprise, nous sommes examinés d'encore plus près. Nous l'acceptons et relevons le défi", détaillait-il.