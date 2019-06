Donald Trump annule des frappes contre l’Iran à la dernière minute : ce que l’on sait

La tension entre l’Iran et les États-Unis a bien failli atteindre un point de non-retour ce vendredi au petit matin. Un ensemble d’attaques ciblées américaines devait en effet avoir lieu au petit matin, les avions de chasse avaient décollé et les navires de guerre s'étaient mis en position... avant que l’administration Trump ne fasse machine arrière au tout dernier moment, selon des informations du New York Times, confirmées par Donald Trump lui-même dans l'après-midi. Tentons de le dissiper.