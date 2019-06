Donald Trump annule des frappes contre l’Iran au tout dernier moment : ce que l’on sait

C’est toute la question qui demeure. L’ordre d’annulation a été transmis alors que l’opération et les manœuvres militaires venaient de débuter. Et aucune précision n’a été donnée concernant le caractère temporaire, ou non, de cette annulation. Une certitude : aucun missile n’a été tiré. Dès lors, plusieurs hypothèses circulent. Donald Trump a pu changer d’avis. À moins que son administration se soit ravisée, pour des motifs logistiques ou stratégiques. En tout cas, selon ABC News, Mike Pompeo et John R. Bolton ont, eux, voulu cette attaque jusqu’au bout, et la décision d’annuler a été prise contre leur avis...