Trump annule son voyage au Danemark après le refus de la vente du Groenland

La rencontre n'aura pas lieu, du moins pas tout de suite. Après le refus du Danemark de vendre le Groenland aux Etats-Unis, Donald Trump a reporté son rendez-vous avec la Première ministre Mette Frederiksen, prévu début septembre.





Visiblement contrarié par le "'manque d’intérêt" de la dirigeante en la matière, le président a annoncé la nouvelle ce mercredi sur son compte Twitter, comme à l'accoutumée : "Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais (...) je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment." Puis a poursuivi : "La Première ministre a été en mesure de faire l'économie d'argent et d'efforts pour les Etats-Unis et le Danemark en étant si directe. Je la remercie pour cela et ai hâte de reprogrammer à un moment dans le futur".