Donald Trump appelle des élues démocrates du Congrès à "retourner" dans les pays d'où elles sont "originaires"

Tout en délicatesse, comme à son habitude. Dimanche 14 juillet, le président américain Donald Trump s'est en pris à des élues démocrates, les appelant à "retourner" d'où elles venaient. "Tellement intéressant de voir les élues 'progressistes' démocrates du Congrès (...) désormais dire haut et fort et de manière perfide à la population des Etats-Unis, la plus grande et la plus puissante nation de la Terre, comment notre gouvernement doit être dirigé", a tweeté le président, estimant qu'elles étaient "originaires de pays dont les gouvernements sont dans une situation totalement catastrophique, les pires, plus corrompus et ineptes au monde (si même ils possèdent un gouvernement qui fonctionne)".