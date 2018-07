Donald Trump au Royaume-Uni : ce qu'il reproche au Brexit et à l'Union européenne

Après avoir provoqué des tensions au sommet de l'Otan à Bruxelles, Donald Trump est arrivé ce jeudi 12 juillet en Grande-Bretagne. Certains au sein du gouvernement britannique craignent déjà ses sauts d'humeur et ses provocations. Mais quoi qu'on pense du président américain, il est très cohérent sur un point. Le locataire de la Maison-Blanche souhaite la dislocation de l'Union européenne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.