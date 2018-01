Ces drôles de tests que Donald Trump a subis pour son bilan de santé

"Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup", disait la grand-mère de Martine Aubry. Et pour le dissiper, quoi de mieux que de s’en remettre à la fiabilité toute scientifique de la médecine ? C’est dans le calme du cabinet feutré du docteur de la Maison blanche, Ronny Jackson, que Donald Trump a tenté d’éteindre Le Bruit et la fureur, c’est-à-dire les échos de ce livre polémique mettant en cause son état de santé mentale. Le président des États-Unis a personnellement demandé au médecin de passer un examen complémentaire à ceux, plus classiques, d’un bilan de santé.