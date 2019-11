Donald Trump condamné à payer 2 millions de dollars pour avoir utilisé sa fondation à des fins politiques

La justice condamne Donald Trump à verser 2 millions de dollars de dommages-intérêts pour avoir utilisé sa fondation à des fins politiques. Le procureur de l'Etat de New York avait attaqué la fondation et ses administrateurs en juin 2016, affirmant que Donald Trump avait utilisé son organisation Donald J. Trump Foundation à des fins personnelles et non pour faire oeuvre de charité. Bien que le président américain ait plusieurs fois assuré qu'il ne transigerait pas dans ce dossier, il a bien conclu, ainsi que trois de ses enfants (Donald Jr, Eric et Ivanka) un accord amiable avec la procureure Letitia James pour mettre fin à la procédure, selon des documents versés au dossier.