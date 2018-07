Donald Trump candidat à sa succession : "Je ne vois pas qui pourrait me battre en 2020"

Qualité ou défaut ? Donald Trump ne doute jamais de rien. Le président américain l'a encore confirmé dans une interview accordée au Mail on Sunday, dans le cadre d'un déplacement au Royaume Uni émaillé de tensions avec la Première ministre britannique Theresa May.





Dans cet entretien, Donald Trump confirme encore plus clairement qu'il ne l'avait fait au début de l'année, qu'il sera candidat à sa propre succession aux élections de 2020. "Il semble que tout le monde veuille que je me représente", assure-t-il au journal, disant avoir "vraiment l'intention" d'y aller. Et d'enfoncer le clou, visant tout particulièrement l'opposition démocrate aux Etats-Unis : "Je ne vois pas qui pourrait me battre en 2020, je les connais tous et je ne vois personne", affirme le président américain âgé de 72 ans.