Donald Trump : ces affaires qui vont le rattraper à la sortie de la Maison-Blanche

À New York, il est en effet visé par deux enquêtes qui pourraient chacune lui valoir des poursuites. La première, pénale et donc potentiellement synonyme de prison, est initiée par le procureur de Manhattan. Cyrus Vance recherche en effet de possibles faits de fraude fiscale, d'arnaque à l'assurance et manipulations comptables. Raison pour laquelle il souhaite obtenir de la part du camp Trump huit années de déclarations de revenus, couvrant la période de 2011 à 2018.

Et si c'était l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump s'accroche autant à la Maison-Blanche ? Sitôt les clefs données à Joe Biden le 20 janvier prochain, le président sortant redeviendra un justiciable comme un autre. Et il pourrait vite être rattrapé par ses ennuis judiciaires.

Une fois la parenthèse présidentielle refermée, l'affaire pourrait néanmoins s'accélérer. Surtout que le New York Times a révélé il y a peu que le président, bien que milliardaire, n'a payé que 750 dollars d'impôts fédéraux respectivement en 2016 et 2017. Le président a qualifié ces conclusions d'"informations bidon" et assuré avoir payé "des millions de dollars" d'impôts.

La seconde affaire, civile, a été lancée par la procureure de l'État de New York Letitia James et cherche à déterminer si la Trump Organization a menti sur la taille de ses actifs pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux. La procureure a ouvert cette enquête en 2019, après que l'ex-avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen - condamné depuis - eut témoigné devant le Congrès américain que le magnat avait surévalué ou sous-évalué certains de ses biens immobiliers pour obtenir prêts ou réductions d'impôts.

L'enquête est bien avancée : le 5 octobre, le patron de la holding – qui n'est autre qu’Eric Trump, le fils du président – a témoigné, dénonçant "une perpétuelle vendetta politique".