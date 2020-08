Donald Trump "cruel" et "menteur" selon sa sœur, enregistrée à son insu ED JONES / AFP

RÉVÉLATIONS - Une discussion enregistrée secrètement par la nièce de Donald Trump, révélée par le Washington Post, met en lumière les ressentiments de Maryanne Trump Barry, ancienne juge fédérale et sœur aînée du président, à l'égard de ce dernier.

La prochaine réunion de famille risque d'être animée. L'enregistrement d'une discussion privée entre la nièce et la sœur de Donald Trump a été révélé ce samedi dans le Washington Post. Si l'on connaissait la position de Mary Trump à propos de son oncle, c'est la première fois que les américains entendent Maryanne Trump Barry être aussi dure - et sincère - envers son frère. Selon elle, le président américain est un être "cruel" et "menteur".

Désaccord familial sur la politique internationale

"Il n'a aucun principe. Aucun. Aucun !", commente entre autre Maryanne Trump Barry, aujourd'hui âgée de 83 ans, à propos de son frère. L'ancienne juge fédérale juge s'émeut particulièrement de la politique migratoire mise en place par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche. "Ce qu'ils font avec les enfants à la frontière..." se lamente-t-elle dans l'enregistrement, faisant référence à la séparation des familles à leur arrivée aux Etats-Unis et à leur envoi en centres de détention. "J'imagine qu'il n'a pas lu mes avis concernant l'immigration" soutenues devant les tribunaux, ajoute-t-elle. Le Washington Post rappelle en effet que lors d'une affaire, elle avait réprimandé un juge pour avoir manqué de respect à un demandeur d'asile.

Donald Trump est cruel - Maryanne Trump Barry, sœur du président des Etats-Unis

Maryanne Trump Barry estime que "tout ce qu'il veut c'est plaire à sa base électorale" en menant de telles actions. "Et [dans] sa base, mon dieu, quand on est croyant, on veut aider son prochain ! Pas faire ça", continue la sœur aînée du président. "C'est la fausseté de tout cela. La fausseté et cette cruauté. Donald est cruel", lâche-t-elle à sa nièce, qui enregistre toute la conversation à son insu. "Ses fichus tweets et ses mensonges, oh mon Dieu".

Un enregistrement réalisé par la nièce du président

Ces extraits viennent de conversation en tête-à-tête qu'ont eu Maryanne Trump Barry et Mary Trump, en 2018 et 2019. Les enregistrements et leur publication sont l'oeuvre de cette dernière, nièce du président. Elle a fini par les envoyer au Washington Post pour prouver les propos tenus dans son récent livre sur sa "famille toxique". Quelque 950.000 exemplaires avaient été vendus dès le premier jour bien que Robert Trump, frère cadet du président décédé la semaine dernière, ait en vain saisi la justice pour tenter d'empêcher la sortie de l'ouvrage.

Mary Trump révèle donc enfin d'où elle tient certaines informations qui ont fait le succès de son livre, comme l'allégation selon laquelle le milliardaire a triché lors de concours universitaires. "Il est entré à l'université de Pennsylvanie parce qu'il a fait passer les examens à quelqu'un d'autre", lui apprend Maryanne Trump Barry ce jour là, indiquant se souvenir du nom de l'intéressé. Si la Maison Blanche avait dénoncé le livre comme "mensonger", pour l'instant ni le président ni la Maison Blanche n'ont commenté les révélations de cet enregistrement.

La rédaction de LCI