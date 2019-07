Donald Trump déclenche un nouveau tollé en s'en prenant à un élu noir de Baltimore

"M. le président, je rentre chez moi dans mon district chaque jour", a directement répondu l'élu sur Twitter. "Chaque matin, je me lève et je lutte pour mes voisins. C'est mon devoir constitutionnel de superviser le pouvoir exécutif. Mais c'est mon devoir moral de me battre pour mes électeurs", s'est encore défendu Elijah Cummings.





Dans les heures qui ont suivi, Donald Trump a retweeté de nombreux posts de citoyens dénoncant effectivement le manque d'infrastructures et les problèmes d'hygiène à Baltimore. Dans les vidéos partagées par le président, on peut voir des cours et des entrées de maisons insalubres, où les gens se frayent un chemin parmi les détritus. L'interview d'une habitante de Baltimore, Michelle, affirme également que "ce que le Président dit est absolument vrai, Elijah Cummings est là depuis 30 ans et n'a rien fait pour nous." Le Président s'en est servi pour apostropher directement l'élu démocrate sur le réseau social et s'enfoncer dans sa position très critique, multipliant les invectives, l'accusant notamment de détourner de l'argent public.