Un "miracle de Noël" : Trump se félicite de l'arrivée des vaccins pour ses derniers vœux

Ces vœux sont formulés dans un contexte particulier, à la suite d'une élection ô combien mouvementée et en pleine pandémie, alors même que les États-Unis font partie des pays les plus touchés. "En cette période sacrée, nous remercions Dieu pour son amour infini et nous prions pour que sa lumière brille éternellement sur notre magnifique terre. De la part de Melania et de toute la famille Trump, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année", a conclu Donald Trump.

Cette vidéo, relayée sur les réseaux sociaux, tranche avec les multiples messages postés sur Twitter par le président. Refusant toujours d'admettre sa défaite, il a multiplié les accusations de fraude et a assuré qu'il avait été victime d'une élection "truquée".