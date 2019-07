Donald Trump dément l'arrestation d'espions de la CIA par l'Iran

"Pas une once de vérité." Donald Trump a répondu ce lundi 22 juillet à Téhéran qui avait annoncé plus tôt dans la journée avoir capturé des espions de la CIA, le service de renseignements américain. Ce dernier n'a pas attendu la réaction de l'agence pour qualifier les propos iraniens "totalement faux". "Leur économie est morte et cela va empirer", a jugé bon de conclure le président américain.





Le 18 juin dernier, Téhéran avait déjà communiqué sur le démantèlement d'un "réseau d'espions", sans plus de précisions.

Selon les dires de l'Iran de ce lundi, 17 Iraniens ont été arrêtés par les autorités entre mars 2018 et mars 2019 et sont accusés d'espionnage pour le compte de la CIA. "Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d'autres à de longues peines de prison", a réagi le chef du contre-espionnage iranien, dont l'identité n'a pas été révélée. "Certains ont été approchés alors qu'ils faisaient leur demande de visa, d'autres avaient déjà des visas mais ont été soumis à la pression de la CIA au moment de leur renouvellement."