Donald Trump : en proie aux difficultés ?

Le président américain est attendu dans l'Ohio et au Texas trois jours après deux fusillades qui ont fait une trentaine de morts. Donald Trump se prépare à un accueil plutôt compliqué. Accusé d'encourager le racisme et de diviser la société, il est sous le feu des critiques à l'aube des élections présidentielles. Donald Trump est-il sur un fil ? Et si l'homme fort de la Maison-Blanche sentait le vent tourner ?



Ce mercredi 7 août 2019, Vincent Lamhaut, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des difficultés rencontrées actuellement par Donald Trump aux États-Unis. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 07/08/2019 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.