Donald Trump est "en excellente santé", selon la Maison-Blanche

"Le président américain Donald Trump est en excellente santé". Le communiqué de la Maison-Blanche est tombé dans la nuit : "La visite médicale du président à l'hôpital national militaire de Walter Reed s'est extraordinairement bien passée. Le président est en excellente santé", a déclaré le médecin Ronny Jackson, qui était auparavant en charge de son prédécesseur démocrate Barack Obama. Il doit donner des détails sur le bulletin de santé mardi. Mais s'il est excellent, ce bilan de santé est aussi... limité : poids, pression artérielle et taux de cholestérol sont les seuls indicateurs communiqués sur la santé du dirigeant, âgé de 71 ans.





Trump doit-il compléter cette première visite médicale par des examens psychologiques et psychiatriques ? "Non", répondait cette semaine, Hogan Gidley, le porte-parole de la Maison-Blanche. L'homme le plus puissant du monde s'est donc contenté d'un examen basique, auquel il n'est d'ailleurs pas tenu : le président des Etats-Unis n'a en effet aucune obligation de se soumettre à un bilan de santé, ni d'en rendre publics les résultats. Mais c'est devenu une tradition. Et ses détracteurs souhaiteraient que Donald Trump accorde un peu plus de temps à la médecine.