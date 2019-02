En revanche, aucune révélation n’est venue confirmer concrètement une éventuelle collusion avec la Russie durant la campagne. "On m'a demandé si j'avais connaissance de preuves directes démontrant que M. Trump, ou son équipe de campagne, avait comploté avec la Russie. Je n'en ai pas. Je veux être clair. Mais j'ai des soupçons", a-t-il lâché, avant de tout de même évoquer un rendez-vous entre le fils de Donald Trump et une avocate proche du Kremlin. Puis de déclarer : "Lors de conversations que nous avons eues durant la campagne, alors même que je négociais en Russie pour lui (pour un projet de Trump Tower à Moscou, ndlr), il (Donald Trump) me regardait dans les yeux et me disait qu'il n'y avait aucun projet en Russie, puis il sortait et mentait aux Américains en répétant la même chose."