Donald Trump et Kim Jong-un se sont de nouveau rencontrés

À la plus grande surprise de tous, Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés dans la matinée du 30 juin 2019. En effet, ils se sont donné rendez-vous le long de la zone démilitarisée séparant les deux Corées. L'occasion pour Donald Trump de faire quelques pas en Corée du Nord. Une grande première pour un chef d'État américain ! Quel est le but de cette rencontre ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.