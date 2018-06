Donald Trump et l'Europe : une guerre commerciale déclarée ?

Washington a annoncé, jeudi 31 mai 2018, l'application de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium venant de l'Union européenne. Cette décision s'applique dès ce vendredi 1er juin 2018. De son côté, l'Europe a menacé Donald Trump de taxer lourdement certains produits américains. Alors, quelle est exactement la décision prise par le président des Etats-Unis ? Pourquoi l'a-t-il prise ? Et quelles sont les mesures de rétorsion promises par l'Europe ?



