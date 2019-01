Donald Trump et la Russie : de nouvelles accusations relancent l'hypothèse d'une destitution

Selon deux sources policières fédérales anonymes impliquées dans l'enquête sur l'ingérence russe, Michael Cohen était en effet en charge de l'organisation des négociations pour la construction d'une "tour Trump" à Moscou. En novembre, Michael Cohen a plaidé coupable pour avoir menti à propos de cet accord, dans un témoignage et dans une déclaration devant les comités du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants. L'avocat spécial Robert Mueller a estimé que la fausse affirmation de Cohen, selon laquelle le projet aurait pris fin en janvier 2016, était une tentative de "minimiser les liens entre le projet de Moscou et Donald Trump (...) dans l'espoir de limiter les enquêtes en cours en Russie".





Depuis les aveux de Michael Cohen, d'autres sources ont indiqué que le président américain et ses enfants, Ivanka et Donald Trump Jr., recevaient régulièrement des mises à jour détaillées du projet immobilier familial géré par Cohen, alors que Donald Trump a régulièrement déclaré qu'il n’avait aucun accord commercial avec la Russie.





Grâce à ces mêmes sources, BuzzFeed révèle aujourd'hui que ce mensonge pour dissimuler l'implication de Trump était en réalité une demande émanant du président, qui aurait personnellement ordonné à Michael Cohen de mentir sur la date de fin des négociations, une fois les élections passées.





Selon les documents auxquels ont eu accès les enquêteurs, Trump a même été informé que Cohen parlait de l'accord avec des représentants du gouvernement russe. Pire, le président américain a encouragé son avocat à planifier un voyage en Russie en pleine campagne présidentielle, et à organiser une rencontre entre le candidat et Vladimir Poutine. Le voyage n’a jamais eu lieu et les projets de construction de la "Trump Tower Moscow" n’ont jamais abouti. Mais les négociations "immobilières" de Cohen occupent une place importante dans l’enquête de Robert Mueller.