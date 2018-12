Donald Trump fait une visite surprise en Irak pour rencontrer les troupes américaines, une première dans sa présidence

Pour la première fois en deux années de présidence, le président Donald Trump s'est rendu en zone de guerre pour rencontrer les troupes américaines. Cette visite surprise en Irak a été annoncée ce mercredi par sa porte-parole Sarah Sanders. Le milliardaire et la Première dame des Etats-Unis "se sont envolés pour l'Irak tard le soir de Noël pour rendre visite à nos troupes et à nos commandants militaires afin de les remercier pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et pour leur souhaiter Joyeux Noël", a-t-elle annoncé sur Twitter.