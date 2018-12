Donald Trump fragilisé : l'ex-avocat du Président condamné à trois ans de prison

L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné mercredi à trois ans de prison. L'homme avait dénoncé les "sales coups" du président américain, qu'il avait couverts et dont les enquêteurs se rapprochent dangereusement. Il ne sera placé en détention que le 6 mars, a indiqué le juge William Pauley. Selon les recommandations du système judiciaire fédéral, Michael Cohen risquait jusqu'à 5 années d'emprisonnement.





Juste avant le prononcé de la sentence, Michael Cohen a fait son mea culpa, d'une voix étranglée et en retenant quelques larmes, déclarant devant une salle d'audience bondée regretter d'avoir servi d'homme de confiance du milliardaire pendant plus d'une décennie. Évoquant un récent tweet de Donald Trump le traitant de "faible", l'avocat et homme d'affaires de 52 ans a estimé que "c'était vrai, mais pour une autre raison : je pensais que c'était mon devoir de couvrir ses sales coups plutôt que d'écouter ma conscience et mon jugement moral".