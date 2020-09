"Ils sont amoureux de moi" : après les "soldats losers", la nouvelle sortie polémique de Trump

Voilà qui ne va pas arranger les relations entre Donald Trump et le Pentagone. Dans la tourmente depuis qu’un article du journal The Atlantic l’a accusé d’avoir traité les soldats morts durant la Première Guerre mondiale de "losers", le président américain a de nouveau nié ces propos lundi 7 septembre, lors d’une conférence de presse organisée à Washington. "Seul un animal dirait des choses comme ça", s’est défendu le milliardaire, accusant l’auteur de l’article l’incriminant d’être pro-démocrates et d’avoir "inventé" cette histoire.

Mais Trump n’en est pas resté là, et a poursuivi avec une nouvelle déclaration qui fait déjà parler d’elle : "Je ne dis pas que l'armée est amoureuse de moi. Les soldats le sont. Les hauts responsables du Pentagone ne le sont probablement pas parce qu'ils ne veulent rien faire d'autre que de faire la guerre, pour que toutes ces merveilleuses compagnies qui fabriquent les bombes et les avions et qui font tout le reste restent heureuses."