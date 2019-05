Donald Trump menace : ce sera "la fin officielle de l'Iran" si Téhéran "veut se battre"

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran ne retombent pas et Donald Trump a sa manière bien à lui de le faire savoir. Le président américain a menacé l'Iran de destruction, dimanche 19 mai en cas d'attaque contre des intérêts américains.





"Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Plus jamais de menaces à l'encontre des Etats-Unis", a lancé M. Trump sur Twitter. Les tensions entre Washington et Téhéran se sont exacerbées, alors que les Etats-Unis ont annoncé le déploiement dans le Golfe du porte-avions Abraham Lincoln et de bombardiers B-52, invoquant des "menaces" de la part de l'Iran.