Menacé par une procédure de destitution, Donald Trump va publier son échange avec le président ukrainien

ANNONCE - Accusé d'avoir utilisé ses fonctions pour enquêter sur Joe Biden, son potentiel adversaire lors des présidentielles de 2020, Donald Trump a accepté de publier une conversation téléphonique avec le président Ukrainien pour se dédouaner. Elle devrait être rendue publique ce mercredi 25 septembre, au lendemain de l'annonce par les démocrates de l'ouverture d'une enquête en vue de sa destitution.

Donald Trump assure souvent qu'il ne ment pas mais pour une fois, il compte bien le prouver. Après avoir été contredit et critiqué sur les faits qu'il avance concernant les liens supposés entre le fils de Joe Biden et l'Ukraine, le président américain a annoncé mardi 24 septembre avoir autorisé la publication de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'objectif : montrer qu'il n'a soutiré aucune information à son homologue concernant son potentiel rival démocrate lors de la présidentielle de 2020.

"Je suis actuellement aux Nations unies où je représente notre pays, mais j'ai autorisé la publication demain [mercredi] de la transcription complète [...] de ma conversation téléphonique avec le président ukrainien", a-t-il tweeté. "Vous verrez qu'il s'agissait d'un appel amical et en tous points convenable", a-t-il poursuivi. "Aucune pression, et, contrairement à Joe Biden et son fils, aucune contrepartie !"