Donald Trump menace de taxer la Chine de 200 milliards

"J'ai une excellente relation avec le Président (chinois) Xi (Jinping) et nous continuerons de travailler ensemble sur de nombreuses problématiques", a souligné Donald Trump. "Mais les Etats-Unis ne tolérerons plus d'être désavantagés sur le plan commercial par la Chine et les autres pays du monde". La Maison Blanche a déjà lancé tous azimuts des mesures protectionnistes contre ses partenaires commerciaux et alliés.





Après avoir exigé en 2017 la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) qui lie les Etats-Unis au Canada et au Mexique, l'administration Trump a imposé le 1er juin des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de ces deux pays au nom de la défense de la sécurité nationale américaine. L'Union européenne n'a pas non plus été épargnée par les hostilités américaines: l'acier et l'aluminium des 28 pays membres sont eux aussi frappés de ces mêmes taxes douanières.