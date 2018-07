Trump à Rohani : "Ne menacez plus jamais les Etats-Unis"

Un coup de pression en bonne et due forme. Alors qu’il s’exprimait ce dimanche soir face à la diaspora iranienne en Californie, Mike Pompeo en a profité pour adresser un message à l’Iran. Ainsi, selon le secrétaire d’Etat américain, les Etats-Unis n'ont "pas peur" de sanctionner "au plus haut niveau" le régime de Téhéran, lequel est "un cauchemar pour le peuple iranien".





Quelques heures plus tard, Donald Trump en a rajouté une couche sur Twitter, s’adressant directement - et en majuscule - au président Rohani : "Ne menacez plus jamais les Etats-Unis ou vous aller subir des conséquences telles que peu ont été connues auparavant au cours de l'Histoire". Pour rappel, Hassan Rohani avait conseillé dimanche à Trump de ne pas "jouer avec la queue du lion", affirmant qu’un conflit avec l’Iran "serait la mère de toutes les guerres".