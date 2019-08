Donald Trump peut-il réellement acheter le Groenland ?

Depuis la proposition de Harry Truman en 1946 et ses 100 millions de dollars, le scénario n’a plus été évoqué et il n’ y a pas eu non plus d’étude sur le sujet. Aujourd'hui, le Groenland a un PIB très modeste - seulement 2,5 milliards de dollars - mais ce n'est pas ce facteur qui va déterminer le prix, selon Mikaa Mered.





"L'île a de la valeur et d'autant plus pour les Etats-Unis pour les raisons précédemment évoquées : le positionnement stratégique mais aussi les ressources". Sur ce dernier point, l'expert explique qu'elles sont inestimables car "il n’y a que 5 % du territoire qui est dégelé et donc exploitable. Mais c'est très difficile de juger la valeur du reste de la calotte glacière. Les terres sous la glace regorgent probablement de ressources... L'estimation est complexe car les enjeux sont faramineux".