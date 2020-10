Donald Trump positif au Covid-19 : s'il n'était plus en mesure de gouverner, que se passerait-il ?

Alors que le deuxième débat des élections américaines doit avoir lieu le 15 octobre, Donald Trump, qui vient d'annoncer être testé positif au Covid à l'âge de 74 ans, sera-t-il encore en mesure d'affronter son rival et surtout de gouverner ? C'est la question qui se pose ce vendredi 2 octobre pour l'actuel président des Etats-Unis, en quarantaine à la Maison Blanche.

Si son docteur Sean Conley a assuré dans un communiqué que "le président et la Première dame vont tous les deux bien", son état de santé n'en reste pas moins surveillé de près. Le président américain étant considéré comme une personne "à risque" comme le précise le New York Times : il a "un cholestérol élevé" et pèse 110 kg, "ce qui est considéré comme obèse pour sa taille". Et si, invalide, il n'était plus en mesure d'honorer sa fonction ?

Selon le 25e amendement, filet de secours en cas de défaillance physique ou mentale du président, ce serait son vice-président, Mike Pence, testé négatif au Covid, qui assurerait l'intérim, seulement le temps de la maladie, les pouvoirs présidentiels devenant transférables à la vice-présidence en attendant un rétablissement. Pour ce faire, si cela se produit, le président doit rédiger une lettre au président du Sénat ainsi qu'au speaker de la Chambre des représentants, pour les informer. Et la même procédure écrite au Congrès après sa guérison pour faire valoir qu’il ne souffre d’aucune incapacité et reprendre ses fonctions.