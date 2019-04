Donald Trump : son obsession pour la France

Donald Trump a réitéré, devant le puissant lobby des armes à feu, son discours, sur les attaques du Bataclan. Et comme en 2018, le Président américain persiste et signe, cette tuerie aurait pu faire moins de morts si les victimes avaient été armées. Le locataire de la maison Blanche est un commentaire régulier de l'actualité française. Il s'est déjà exprimé sur la popularité en baisse président français, les gilets jaunes, et plus récemment sur l'incendie de Notre-Dame.



