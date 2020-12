Selon sa nièce psychologue, Donald Trump souffre de "troubles mentaux" qui "se détériorent" STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

ATTAQUES - Mary Trump, la nièce du président des Etats-Unis, a publié ces jours-ci un livre en France dans lequel elle critique vivement son oncle.

Le torchon brûle (encore) entre Donald Trump et sa nièce. Trois mois après la sortie de son brulot aux États-Unis dans lequel elle égratigne son oncle de président, Mary Trump en a remis une couche ce jeudi. Sur Europe 1, la jeune femme a estimé que "plus ça avance, plus on va voir son état se détériorer".

"Il faut se rappeler - et je ne dis pas ça pour créer de l'empathie autour de lui - qu'il est sous un stress qu'il n'a jamais connu avant. Il est dans une situation qu'il n'a jamais vécue : pour la première fois de sa vie, il doit se confronter à une défaite contre laquelle il ne peut rien faire, rien tenter. Et honnêtement, ça l'effraie beaucoup", a estimé sur la radio celle qui est psychologue de métier.

"Mes grands-parents sont responsables de son état"

Selon Mary Trump, le président souffrirait de troubles mentaux depuis des années. En cause : son enfance. "Je tiens mes grands-parents pour directement responsables de son état, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas de la faute de mes oncles et tantes, qui ont grandi dans le même foyer névrotique et cruel que Donald. Je pense qu'ils auraient pu faire plus une fois adultes, pour alerter les Américains sur leur frère. Mais ils ont préféré se taire".

Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président, décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son alcoolisme. Dans son ouvrage de 240 pages qui vient de sortir en France, celle qui a rompu depuis longtemps avec son oncle devenu président décrit une famille dysfonctionnelle dans laquelle a grandi Donald Trump. "Les pathologies de Donald sont si complexes et ses comportements souvent si inexplicables qu'établir un diagnostic complet demanderait toute une batterie de tests psychologiques et neurophysiques qu'il ne passera jamais", écrit celle qui le décrit comme un menteur narcissique.

