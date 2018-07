Donald Trump, soupçonné d'avoir acheté le silence d'une playmate

Le président américain est soupçonné d'avoir payé une de ses anciennes conquêtes pour garder sous silence leur liaison. Il s'agirait d'une playmate, qui a également certifié avoir vécu une relation de dix mois avec le chef d'Etat en 2006. Par ailleurs, le New York Times a révélé l'existence d'enregistrement qui semble accréditer l'hypothèse d'un paiement destiné à ce top model pour ne pas nuire à la campagne de Donald Trump. Un document réalisé deux mois avant les élections et saisi par le FBI. Pourquoi la justice s'intéresse-t-elle à cette affaire ?



