Donald Trump veut faire interdire la sortie d’un livre choc sur les dysfonctionnements de la Maison-Blanche

Cela ne lui plait pas, alors il veut le faire interdire. Donald Trump, par la voix de ses avocats, vient de demander ce jeudi qu’un livre choc sur les dysfonctionnements de la Maison-Blanche, ne soit pas publié. Dans une lettre, ses avocats de Donald Trump dénoncent des compte-rendus "faux/sans fondement" contenus dans le livre "Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump", et demandent que l'auteur, Michael Wolff, et l'éditeur "cessent immédiatement" la publication du livre, qui doit sortir le 9 janvier.





Dans cet ouvrage, dont plusieurs rédactions ont obtenu une copie avant sa mise en vente prévue mardi, le journaliste indépendant Michael Wolff dresse un état des lieux dévastateur de la Maison Blanche depuis que Donald Trump y est entré, grâce à plus de 200 témoignages, dont ceux de Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique du locataire du Bureau Ovale, et de sa fille Ivanka. Il dénonce sans détour l'attitude de Donald Trump Jr., fils du président. Il juge entre autres que ce dernier a commis une "trahison" en rencontrant une avocate russe durant la campagne, et donne de facto du poids à l'enquête en cours du procureur spécial Robert Mueller sur les liens supposés entre Moscou et l'équipe Trump, qui empoisonne la jeune présidence de ce dernier.