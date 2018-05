Donald Trump vient-il de lancer la guerre commerciale avec l'Europe ?

Donald Trump avait promis de faire barrage à des produits d'importation pour sauver les emplois outre-Atlantique, et il a tenu parole. En effet, dès le vendredi 1er juin 2018, l'acier et l'aluminium en provenance de l'Europe, du Canada et du Mexique seront surtaxés. L'UE a d'ores et déjà promis de répliquer. Emmanuel Macron a qualifié la décision du président américain "d'illégale". Alors, que va concrètement changer cette décision ?



