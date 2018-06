Donald Trump VS Kim Jong-un

Donald Trump et Kim Jong-un doivent se rencontrer mardi pour un sommet à Singapour. Suite à des mois de tensions et d'insultes entre les deux chefs d'Etat, on ne peut pas dire que cette rencontre soit le résultat d'une "love story". Après avoir été qualifié de "gâteux américain malade mental" par le leader nord-coréen l'année dernière, le président américain avait notamment sous-entendu dans un Tweet que son homologue était un "petit gros". Que doit-on également savoir sur les échanges d'hostilités entre les deux présidents ? Comment les interpréter ?



